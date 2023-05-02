В ГУР создали флотилию FPV-дронов-камикадзе – БПЛА уже успешно уничтожают технику РФ на фронте
Горить і палає техніка ворожа
ГУР
В ГУР показали результаты нового ударного подразделения. На записи можно увидеть уничтожение бронемашины оккупантов, которая была спрятана в посадке на одном из направлений фронта:
"Горящие результаты нового ударного подразделения ГУР МО Украины. Еще в январе спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Крылья" анонсировало создание собственной флотилии FPV-дронов-камикадзе, и уже сегодня можем наблюдать за результатами работы наших пилотов. Уничтожаем оккупантов и освобождаем нашу страну от захватчиков".
Обычно FPV-дроны "погибают" во время выполнения задания, их цель – залететь в люк вражеского танка или окоп и нанести максимальный ущерб.
На флотилию FPV-дронов спецподразделения ГУР "Крылья" собрали 58,5 млн грн, продавая сувенирную партию соли с разбомбленного завода "Артемсоль" через платформу United24. Этого хватило на 2200 БПЛА.
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