В ГУР создали флотилию FPV-дронов-камикадзе – БПЛА уже успешно уничтожают технику РФ на фронте

В ГУР показали результаты нового ударного подразделения. На записи можно увидеть уничтожение бронемашины оккупантов, которая была спрятана в посадке на одном из направлений фронта:

"Горящие результаты нового ударного подразделения ГУР МО Украины. Еще в январе спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Крылья" анонсировало создание собственной флотилии FPV-дронов-камикадзе, и уже сегодня можем наблюдать за результатами работы наших пилотов. Уничтожаем оккупантов и освобождаем нашу страну от захватчиков".

Обычно FPV-дроны "погибают" во время выполнения задания, их цель – залететь в люк вражеского танка или окоп и нанести максимальный ущерб.

На флотилию FPV-дронов спецподразделения ГУР "Крылья" собрали 58,5 млн грн, продавая сувенирную партию соли с разбомбленного завода "Артемсоль" через платформу United24. Этого хватило на 2200 БПЛА.