Дуда: Я преследую интересы Польши, а они заключаются в том, чтобы ВСУ дали отпор РФ
Важное заявление
Kancelaria Prezydenta
Президент Анджей Дуда высказался о военной помощи Украине. Цитирует слова Дуды Канцелярия польского лидера в Твиттере:
"Я преследую интерес Республики Польши, а он заключается в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Именно поэтому мы принимаем решение о военной помощи. Мы показали добрососедство, мы получили авторитет на международной арене благодаря чрезвычайному жесту со стороны поляков".
Prezydent @AndrzejDuda w @tvp_info: Realizuję interes Rzeczypospolitej, a jest nim to, aby Ukraina odparła rosyjskiego agresora. Dlatego podejmujemy decyzje o pomocy militarnej. Pokazaliśmy dobre sąsiedztwo, dzięki niezwykłemu gestowi ze strony Polaków zyskaliśmy prestiż na… pic.twitter.com/77bEaQeDg5— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 1, 2023
Отметим, что Польша – один из главных партнеров Украины в борьбы с российским агрессором. Поляки передали ВСУ танки, боевые машины, самолеты МиГ-29 и прочее.
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