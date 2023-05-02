Дуда: Я преследую интересы Польши, а они заключаются в том, чтобы ВСУ дали отпор РФ

Президент Анджей Дуда высказался о военной помощи Украине. Цитирует слова Дуды Канцелярия польского лидера в Твиттере:

"Я преследую интерес Республики Польши, а он заключается в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Именно поэтому мы принимаем решение о военной помощи. Мы показали добрососедство, мы получили авторитет на международной арене благодаря чрезвычайному жесту со стороны поляков".