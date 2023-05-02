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Дуда: Я преследую интересы Польши, а они заключаются в том, чтобы ВСУ дали отпор РФ

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Дуда: Я преследую интересы Польши, а они заключаются в том, чтобы ВСУ дали отпор РФ

Kancelaria Prezydenta

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Президент Анджей Дуда высказался о военной помощи Украине. Цитирует слова Дуды Канцелярия польского лидера в Твиттере:

"Я преследую интерес Республики Польши, а он заключается в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Именно поэтому мы принимаем решение о военной помощи. Мы показали добрососедство, мы получили авторитет на международной арене благодаря чрезвычайному жесту со стороны поляков".

Отметим, что Польша – один из главных партнеров Украины в борьбы с российским агрессором. Поляки передали ВСУ танки, боевые машины, самолеты МиГ-29 и прочее.

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В статье: война с россией Анджей Дуда
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