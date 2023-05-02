  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц
В тренде

В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц

Общие новости
(1 голосов)

Сообщили в Минреинтеграции

В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц

Минреинтеграции

Новина українською

С сегодняшнего дня, 2 мая 2022 года, данные о пропавших будут вноситься в Единый реестр пропавших без вести. Реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами.

В реестре будут собраны и централизованы данные по пропавшим без вести: ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица. Также в реестр будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также другие данные, которые будут способствовать розыску лица.

Читайте такжеВерещук призвала жителей оккупированных территорий не брать российские паспорта

Через месяц после внесения соответствующей информации в реестр родные смогут получить соответствующую выписку, которая будет подтверждать статус пропавшего. На основании выписки люди смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.

По теме
yellow-arrow
Дуда: Я преследую интересы Польши, а они заключаются в том, чтобы ВСУ дали отпор РФ
yellow-arrow
В ГУР создали флотилию FPV-дронов-камикадзе – БПЛА уже успешно уничтожают технику РФ на фронте
yellow-arrow
В Белом доме рассказали о шокирующих потерях РФ и анонсировали новый пакет помощи для ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
minre.gov.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде