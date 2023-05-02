В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц

С сегодняшнего дня, 2 мая 2022 года, данные о пропавших будут вноситься в Единый реестр пропавших без вести. Реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами.

В реестре будут собраны и централизованы данные по пропавшим без вести: ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица. Также в реестр будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также другие данные, которые будут способствовать розыску лица.

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Через месяц после внесения соответствующей информации в реестр родные смогут получить соответствующую выписку, которая будет подтверждать статус пропавшего. На основании выписки люди смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.