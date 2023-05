"Я не поддерживаю убийство вами детей". Спикер Палаты представителей США резко ответил на некорректный вопрос пропагандиста из РФ

На пресс-конференции в Израиле российский журналист из "риа новости" заявил, что республиканец Кевин Маккарти не поддерживает "неограниченные и бесконтрольные поставки" оружия и помощи Украине.

Свой вопрос он стал озвучивать на основе лживого и некорректного утверждения, на что сам Маккарти ответил следующее:

A massive fail for a Russian propagandist who tried to ask US Speaker of the House a question. We love to see it.



Kevin McCarthy: “I support aid for Ukraine and don’t support what your country is doing to Ukraine, I don’t support your killing of the children either.” pic.twitter.com/UOHoQuAkxB