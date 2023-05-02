Старейшему представителю известной футбольной династии исполнилось 80 лет

Сегодня отмечает юбилей самый старший из представителей самой большой футбольной династии Украины – Виктор Зубков.

Свой путь в футбол юбиляр начинал на Донбассе, в футбольной школе донецкого "Шахтера". С 1960-го по 1963-й годы (с перерывом) играл в дубле "горняков", а с 1964-го по 1966-й – в главной команде. В следующем году у Зубкова произошел конфликт с тренером, из-за которого он перешел в одесский "Черноморец". Период выступлений в Одессе стал самым памятным в его профессиональной карьере. В составе "моряков" Виктор Зубков провел большую ее часть, отыграв девять сезонов. По количеству матчей, сыгранных в футболке "Черноморца" в разных соревнованиях, среди многих сотен одноклубников он имеет пятый показатель – 283!

Когда речь заходит о Зубкове-старшем, одесские болельщики со стажем сразу же вспоминают сезон-1974, в котором "Черноморец" сумел выиграть бронзовые награды чемпионата СССР. В составе одесской команды Виктор тогда действовал блестяще. Интересно, что именно в том сезоне у него произошло перевоплощение: старший тренер "моряков" Ахмед Алескеров перевел опытного подопечного из обороны в атаку, где он оказался достаточно эффективным. Отвлекая на себя нескольких защитников команды-соперницы, умело играя головой и снабжая партнеров точными передачами, Зубкову и самому удалось отличиться 6 голами. Пять из них влетали в сетку чужих ворот после его фирменных пушечных ударов.

Во многом благодаря забитым мячам ветерана "Черноморец" достиг бронзы (в том чемпионате голы Зубкова принесли команде в общей сложности 9 очков). Этот успех "моряков" позволил в сезоне-1975/76 дебютировать на евроарене, где в розыгрыше Кубка УЕФА соперником был грозный итальянский "Лацио". Виктор принял участие в первом одесском матче, в котором "Черноморец" победил 1:0.

После завершения карьеры игрока Виктор Зубков решил ступить на тренерскую стезю. Он вместе с Виктором Прокопенко был среди первых выпускников Высшей школы тренеров (ВШТ), после которой оба не один год успешно работали в штабе "Черноморца". В нем Зубков был тренером, старшим тренером по воспитательной работе, начальником команды, а после отставки Никиты Симоняна в разгар сезона-1979 стал старшим тренером.

Был в его наставнической карьере и период работы с другими одесскими коллективами – СКА, СК "Одесса" и женской команде "Черноморочка". Хорошо известна тренерская деятельность этого специалиста и в других командах Одесщины, которые были представителями любительского футбола.

Плодотворно работал Виктор Зубков и в других городах. Его хорошо помнят болельщики херсонского "Кристала" (в этой команде он был старшим тренером со второго круга сезона-1982 по сезон-1984 включительно), николаевского "Судостроителя" (сезон-1987) и тираспольского "Тилигула" из соседней Молдовы (сезон-1993/94).

Виктор Зубков крайний справа

Футбольными стопами Виктора Захаровича пошли его сын и внук. Сын Владислав играл в "Черноморце", СКА (Одесса), запорожском "Металлурге", днепропетровском "Днепре", а также клубах россии и Казахстана, занимался тренерской деятельностью в том же "Черноморце", где работал с резервистами, овидиопольском "Днепре" одесском "Реале Фарме". Внук Руслан успел поиграть в тех же "Днестре" и "Реале Фарме", ФК "Одесса", а также командах Армянска, Мариуполя, Кропивницкого, Львова, Кременчуга и Краматорска. Есть у Зубкова-младшего и опыт выступлений в клубах Азербайджана, беларуси и Польши. Недавно он получил тренерскую лицензию, и как дед и папа намерен заниматься тем же наставническим ремеслом.

17 сентября 2017 года на Аллее футбольной славы ФК "Черноморец" были открыты две новые именные плиты, одна из которых посвящена Виктору Захаровичу Зубкову.

Несмотря на почтенный возраст, Виктор Захарович не расстается с футболом и по сей день. Он один из немногих ветеранов, проявляющих заинтересованность во всем, что связано с самой популярной в мире игрой. Зубков-старший до сих пор занимается тренерской деятельностью, воспитывая юных футболистов в ДЮФК "Атлетик" (Одесса) и принимая участие в поединках ветеранов. В частности, осенью прошлого года в 79-летнем возрасте Виктор Зубков вышел в стартовом составе в матче, посвященном юбилею Александра Никифорова и был одной из самых заметных фигур на футбольном поле. Партнеры по команде даже доверили ему право пробивать пенальти.

Сегодня юбиляр по-молодецки бодр и активен, обладает хорошей памятью и отличается чувством юмора. О любимой игре Зубков-старший может говорить без остановки, ведь в его более чем полувековой футбольной биографии было немало интересного.

Коллектив UA-Футбол поздравляет Виктора Зубкова с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, долголетия, победы и мира!