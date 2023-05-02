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В ГУР настоятельно рекомендуют покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще существует

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"Безусловно, врага нужно отрезать от полуострова"

В ГУР настоятельно рекомендуют покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще существует

ГУР

Новина українською

Россию нужно отрезать от Крыма, принудить к "жесту доброй воли". Такое мнение изданию АрмияInform высказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, комментируя идею бывшего командующего армии США в Европе Бена Ходжеса изолировать Крым от России.

"Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма. Сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "крымский жест доброй воли".

По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова:

"Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию – это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть".

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В статье: война с россией ГУР
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Источник:
ГУР

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