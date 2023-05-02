Лидеры украинских грандов и футболисты сборной. Сегодня отмечают День рождения Сидорчук и Матвиенко
Представитель "Динамо" старше "горняка"
Getty Images / Global Images Ukraine
Сергей Александрович Сидорчук родился 2 мая 1991 года в Запорожье. Полузащитник клуба "Динамо" (Киев) и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020).
Сидорчук – воспитанник "Металлурга", именно в Запорожье Сергей начинал свою футбольную карьеру. В "Динамо" играет с 2013 года, в сборную Украины вызывается с 2014-го. Сидорчук – трижды чемпион Украины, четырежды обладатель Кубка и Суперкубка страны.
Николай Александрович Матвиенко родился 2 мая 1996 года в Крыму. Защитник клуба "Шахтер (Донецк) и сборной Украины. Матвиенко – воспитанник "горняков", также играл в аренде за львовские "Карпаты" и полтавскую "Ворсклу".
Николай трижды брал золото УПЛ, четырежды Кубок страны и один раз Суперкубок. Цвета национальной команды защищает с 2017-го.
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