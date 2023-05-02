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Кулеба: F-16 будут – это вопрос времени, он будут зависеть от решения США и результатов контрнаступления

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"Если бы у нас F-16 были уже сейчас, наше контрнаступление было бы гораздо быстрее"

Кулеба: F-16 будут – это вопрос времени, он будут зависеть от решения США и результатов контрнаступления

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью 1+1, что решение о предоставлении истребителей F-16 будет связано с результатами контрнаступления. Кулеба убежден, что рано или поздно западные союзники примут решение о предоставлении Украине современных самолетов: так же, как раньше было со всеми другими видами вооружения.

"F-16 будут, это вопрос времени. Я думаю, что это будет зависеть от решения США и результатов контрнаступления. Если бы у нас F-16 были уже сейчас, наше контрнаступление было бы гораздо быстрее, и нам бы удалось сохранить гораздо больше жизней наших солдат и гражданских, которые страдают от ракетных ударов".

"Мы бы все хотели, чтобы хотя бы один аэропорт заработал, но это вопрос безопасности и возобновят ли работу авиакомпании. Работаем над этим, хотим, чтобы это произошло как можно скорее. Но то, что Евроконтроль слишком консервативно выразил позицию – однозначно. Кстати, будь у нас F-16, и они бы патрулировали украинское небо, то аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать и вообще ни о чем не беспокоиться. Это все о задержках с принятием решений".

Украине нужны F-16, чтобы противодействовать управляемым авиабомбам, производство которых наращивают россияне, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба F-16 Юрий Игнат
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