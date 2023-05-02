CNN: Украине ничего не известно о тайной мирной миссии Ватикана, связанной с завершением войны
Коротко и ясно
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина заявила, что ей "ничего не известно" о миротворческой миссии с участием Ватикана для урегулирования войны с Россией.
"Президент Зеленский не давал согласия на какие-либо подобные обсуждения от имени Украины", – сказал CNN украинский чиновник, близкий к президентской канцелярии. "Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома или благословения".
Напомним, Франциск заявил журналистам, что Ватикан участвует в миссии по прекращению войны в Украине. "Миссия сейчас в процессе, но она еще не обнародована", – сказал он после трехдневной поездки в Венгрию. "Когда она станет публичной, я ее раскрою".
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