CNN: Украине ничего не известно о тайной мирной миссии Ватикана, связанной с завершением войны

Украина заявила, что ей "ничего не известно" о миротворческой миссии с участием Ватикана для урегулирования войны с Россией.

"Президент Зеленский не давал согласия на какие-либо подобные обсуждения от имени Украины", – сказал CNN украинский чиновник, близкий к президентской канцелярии. "Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома или благословения".

Напомним, Франциск заявил журналистам, что Ватикан участвует в миссии по прекращению войны в Украине. "Миссия сейчас в процессе, но она еще не обнародована", – сказал он после трехдневной поездки в Венгрию. "Когда она станет публичной, я ее раскрою".