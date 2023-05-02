В Запорожье раздался взрыв, в Херсонской области россияне сбросили бомбы на остров

Во вторник, 2 мая, в 15:30 в Запорожской области и еще в нескольких южных областях раздался сигнал воздушной тревоги. И почти сразу в телеграмм-каналах появилась информация о взрыве, который прогремел в Запорожье.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал жителей не распространять фото- и видео материалы и находиться в укрытии.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне сбросили на остров, близ села Велетенское в Херсонской области две управляемые авиабомбы.

В результате атаки россиян три человека погибли, пятеро – ранены.