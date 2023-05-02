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В Запорожье раздался взрыв, в Херсонской области россияне сбросили бомбы на остров

Общие новости
(2 голосов)

В результате атаки в Херсонской области есть жертвы

В Запорожье раздался взрыв, в Херсонской области россияне сбросили бомбы на остров

Новина українською

Во вторник, 2 мая, в 15:30 в Запорожской области и еще в нескольких южных областях раздался сигнал воздушной тревоги. И почти сразу в телеграмм-каналах появилась информация о взрыве, который прогремел в Запорожье.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призвал жителей не распространять фото- и видео материалы и находиться в укрытии.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне сбросили на остров, близ села Велетенское в Херсонской области две управляемые авиабомбы.

В результате атаки россиян три человека погибли, пятеро – ранены.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
02.05.2023 в 17:13
дадуть,русня відповість за те
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alex.belogubko (одесса)
02.05.2023 в 16:48
ВСУ давайте от ветку
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