Рада продлила действие военного положения и мобилизации
Еще на 90 суток
Zelenskiy Official
Верховная Рада приняла продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 18 августа.
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Срок действия военного положения и мобилизации продолжается с 05:30 20 мая сроком на 90 суток. За соответствующие постановления 9259 и 9260 отдали 324 и 333 голосов
Нардеп сообщает, что это было седьмое голосование Парламента за военное положение с начала полномасштабной войны.
Режим военного положения действует в Украине с 24 февраля 2022 года. Последний раз он был продлен до 20 мая.
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