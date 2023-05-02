В Мелитополе: подорвали так называемого "замначальника областного МВД"

Во временно оккупированном Мелитополе было совершено покушение на так называемого "замначальника МВД области": у дома заложили бомбу.

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Как сообщают росСМИ, В Мелитополе совершено покушение на так называемого замначальника областного ГУМВД Запорожской области, у ворот его дома была заложена бомба. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии в медицинское учреждение.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что утром 2 мая в Мелитополе прогремел взрыв. Произошло это в 6:45. Слышали "бавовну" жители северных районов города. Сразу после этого по улицам промчались машины полиции и "скорой".

Позже он написал в Telegram, что по уточненным данным взрыв произошел, когда так называемый "заместитель начальника управления МВД" оккупированной части Запорожской области открывал ворота.