В ВСУ опровергли заявление Пригожина о гибели командующего теробороной Игоря Танцуры

В Вооруженных силах Украины опровергли заявления руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы убийстве командующего терробороной Игоря Танцюры под Бахмутом.

Об этом "Суспільному" сообщил спикер Командования Сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский.

"Мы официально опровергаем это утверждение. Мы не комментируем каких-либо вбросов вражеской пропаганды. Все живы и здоровы", — сказал он.

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Ранее глава наемников ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об уничтожении под Бахмутом автомобиля, в котором "вероятно находился" командующий ВСУ Игорь Танцюра.

"Сегодня артиллерийскими подразделениями ППК "Вагнер" при подходе резервов из населенного пункта Часов Яр к населенному пункту Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, вероятно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра", - говорится в заявлении Пригожина. По его словам, автомобиль с Танцюрой ехал в Бахмут.