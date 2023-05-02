В ВСУ опровергли заявление Пригожина о гибели командующего теробороной Игоря Танцуры
"Все живы и здоровы"
фото из свободных источников
В Вооруженных силах Украины опровергли заявления руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы убийстве командующего терробороной Игоря Танцюры под Бахмутом.
Об этом "Суспільному" сообщил спикер Командования Сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский.
"Мы официально опровергаем это утверждение. Мы не комментируем каких-либо вбросов вражеской пропаганды. Все живы и здоровы", — сказал он.
Ранее глава наемников ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об уничтожении под Бахмутом автомобиля, в котором "вероятно находился" командующий ВСУ Игорь Танцюра.
"Сегодня артиллерийскими подразделениями ППК "Вагнер" при подходе резервов из населенного пункта Часов Яр к населенному пункту Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, вероятно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра", - говорится в заявлении Пригожина. По его словам, автомобиль с Танцюрой ехал в Бахмут.
Популярное сейчас
- Зинченко встретит Мудрика, Скрипник против Динамо. Расписание футбола на 1-7 мая
- Точность пасов Миколенко в матче с Лестером составила 85,7%
- Возвращение Шапаренко, гол Коноплянки, ассист Цыганкова. Главные новости за 1 мая
- "Подготовка к полномасштабному наступлению". В ВСУ прокомментировали взрывы в Севастополе
- Сестра-модель бразильской звезды получила лицензию агента FIFA и начинает карьеру в футболе. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО