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Россия окончательно перешла из Европейской федерации шахмат в Азиатскую

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Она стала первой из российских спортивных организаций, решившейся на такой шаг

Россия окончательно перешла из Европейской федерации шахмат в Азиатскую

фото из свободных источников

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С 1 мая Федерация шахмат России становится полноправным членом Азиатской шахматной федерации – она стала первой из спортивных организаций, решившейся на такой шаг

Об этом сообщает пресс-служба ФШР.

Федерация шахмат России (ФШР) и Азиатская шахматная федерация (АШФ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран-членов АШФ.

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"С 1 мая 2023 года Федерация шахмат России становится полноправным членом Азиатской шахматной федерации. Благодаря этому российские шахматисты смогут участвовать в большом количестве крупных международных соревнований, а также появится возможность организовывать важнейшие турниры азиатского календаря в нашей стране. ФШР первая среди всех спортивных федераций России осуществила переход в азиатскую федерацию, дав тем самым положительный пример остальным российским спортивным организациям", — говорится на сайте ФШР.

Председатель ФШР Андрей Филатов избран зональным президентом АШФ.

Отметим, что ФШР стала первой спортивной структурой России, которая на фоне санкций, введенных в связи с войной России против Украины, сменила географическую прописку.

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