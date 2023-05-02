Уникальное сочетание: в Киеве прошел очередной турнир шахматы+футбол

В последний день апреля в столичном Городе Спорта прошел традиционный ежемесячный турнир FUTCHESS – Футбол+Шахматы. В пятых по счету уникальных соревнованиях участвовали четыре команды. Футбольный формат предполагал матчи 6×6 по 30 минут чистого времени. А в шахматы от каждой команды играли по пять игроков.

Особенностью этого турнира стало то, что количество шахматных досок возросло от первого турнира – на этот раз их было пять. К тому же уровень игроков был намного выше, а это свидетельствует о выходе турнира на качественно новый уровень. В соревнованиях участвовал ряд игроков с первым разрядом в шахматы, а также футболисты с опытом. Турнир растет интеллектуально и можно с уверенностью сказать, что у такого формата есть будущее.

В составе команды-победителя Maxteam выступил на турнире член Президиума федерации шахмат Киева Роман Кифлюк. Против Кандидата в мастера спорта было интересно сыграть другим участникам, у которых меньше опыта, но стремятся достичь прогресса.

Впервые в турнире появилась клубная команда FUTCHESS FC. Участникам этого коллектива было всего 20-22 года, но они победили во всех футбольных матчах, а также заняли второе место в шахматах.

"Главная цель создания турнира "Футбол+Шахматы" – добавить интеллекту в футбол с помощью игры в шахматы. Я очень рад, что этот проект родился именно в Украине! Как раз сейчас! Впервые в истории человечества! И это только первый шаг в очень масштабном проекте: Рождение Нашей Нацы”, - говорит автор проекта Игорь Бирюченский

Проект начинает двигаться в направлении вовлечения юных футболистов в мир интеллекта с перспективой создания детских и юношеских турниров FUTCHESS.

Приглашаются заинтересованные детские футбольные тренеры, руководители клубов, родители футболистов, представители медиа, инвесторы присоединяться к проекту!

Контакт: 0505976408 Игорь.