Верховная Рада признала политический режим в России "рашизмом"
Также ВР призвала международные организации поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.
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Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России и призвала ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.
Соответствующее заявление сегодня поддержал 281 народный депутат, говорится в сообщении.
Так, в заявлении Рада обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.
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