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Верховная Рада признала политический режим в России "рашизмом"

Общие новости
(1 голосов)

Также ВР призвала международные организации поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.

Верховная Рада признала политический режим в России "рашизмом"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России и призвала ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.

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Соответствующее заявление сегодня поддержал 281 народный депутат, говорится в сообщении.

Так, в заявлении Рада обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
02.05.2023 в 20:10
чудово
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.05.2023 в 20:09
Все вірно: рашизм = фашизм
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