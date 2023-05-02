На Брянщине диверсанты пустили под откос второй российский поезд за два дня - ВИДЕО
Снова подорван товарный состав
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В Брянской области неизвестные снова подорвали железную дорогу. В результате взрыва опрокинулись вагоны грузового поезда.
Как сообщают российские телеграм-каналы, сразу три взрыва прогремели недалеко от станции Снежетская в момент прохождения грузового поезда, следовавшего из Брянска на Карачев. В результате взрыва опрокинулись вагоны.
Вскоре в российском паблике сообщили, что самодельные взрывные устройства были заложены в нескольких местах на железнодорожном полотне. Диверсантов сейчас ищут правоохранительные службы.
Из опрокинувшихся ввагонов произошёл разлив, предположительно, серы и селитры, также сообщают росСМИ.
Напомним, что вчера,2 мая в Брянской области
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