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На Брянщине диверсанты пустили под откос второй российский поезд за два дня - ВИДЕО

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Снова подорван товарный состав

На Брянщине диверсанты пустили под откос второй российский поезд за два дня - ВИДЕО

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Новина українською

В Брянской области неизвестные снова подорвали железную дорогу. В результате взрыва опрокинулись вагоны грузового поезда.

Как сообщают российские телеграм-каналы, сразу три взрыва прогремели недалеко от станции Снежетская в момент прохождения грузового поезда, следовавшего из Брянска на Карачев. В результате взрыва опрокинулись вагоны.

Вскоре в российском паблике сообщили, что самодельные взрывные устройства были заложены в нескольких местах на железнодорожном полотне. Диверсантов сейчас ищут правоохранительные службы.

Из опрокинувшихся ввагонов произошёл разлив, предположительно, серы и селитры, также сообщают росСМИ.

Напомним, что вчера,2 мая в Брянской области неизвестные взорвали железнодорожный путь. В результате подрыва грузовой железнодорожный поезд, перевозивший нефтепродукты, сошел с рельсов. После того как он перевернулся, возник пожар.

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В статье: война с россией
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