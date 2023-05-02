На Брянщине диверсанты пустили под откос второй российский поезд за два дня - ВИДЕО

В Брянской области неизвестные снова подорвали железную дорогу. В результате взрыва опрокинулись вагоны грузового поезда.

Как сообщают российские телеграм-каналы, сразу три взрыва прогремели недалеко от станции Снежетская в момент прохождения грузового поезда, следовавшего из Брянска на Карачев. В результате взрыва опрокинулись вагоны.

Вскоре в российском паблике сообщили, что самодельные взрывные устройства были заложены в нескольких местах на железнодорожном полотне. Диверсантов сейчас ищут правоохранительные службы.

Из опрокинувшихся ввагонов произошёл разлив, предположительно, серы и селитры, также сообщают росСМИ.