Спутник зафиксировал последствия пожара на нефтебазе в оккупированном Севастополе. ФОТО

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия взрыва, произошедшего в ночь на 29 апреля на нефтебазе, расположенной между Казачьей и Камышовой бухтами временно оккупированного Севастополя (АР Крым).

Об этом сообщают "Схемы".

На фото можно увидеть несколько сгоревших резервуаров, где, вероятно, хранили нефтепродукты.

По версии оккупационных "властей" Крыма, по нефтебазе попал беспилотник, пострадавших в результате взрыва и пожара нет.

По данным украинской разведки, сгорело 10 резервуаров с 40 тыс. тонн горючего. Уничтоженные нефтепродукты предназначались для Черноморского флота РФ.