Спутник зафиксировал последствия пожара на нефтебазе в оккупированном Севастополе. ФОТО
Выгорело прилично
Спутник Planet Labs зафиксировал последствия взрыва, произошедшего в ночь на 29 апреля на нефтебазе, расположенной между Казачьей и Камышовой бухтами временно оккупированного Севастополя (АР Крым).
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Об этом сообщают "Схемы".
На фото можно увидеть несколько сгоревших резервуаров, где, вероятно, хранили нефтепродукты.
По версии оккупационных "властей" Крыма, по нефтебазе попал беспилотник, пострадавших в результате взрыва и пожара нет.
По данным украинской разведки, сгорело 10 резервуаров с 40 тыс. тонн горючего. Уничтоженные нефтепродукты предназначались для Черноморского флота РФ.
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