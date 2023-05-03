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Спутник зафиксировал последствия пожара на нефтебазе в оккупированном Севастополе. ФОТО

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Выгорело прилично

Спутник зафиксировал последствия пожара на нефтебазе в оккупированном Севастополе. ФОТО

Новина українською

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия взрыва, произошедшего в ночь на 29 апреля на нефтебазе, расположенной между Казачьей и Камышовой бухтами временно оккупированного Севастополя (АР Крым).

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Об этом сообщают "Схемы".

На фото можно увидеть несколько сгоревших резервуаров, где, вероятно, хранили нефтепродукты.

По версии оккупационных "властей" Крыма, по нефтебазе попал беспилотник, пострадавших в результате взрыва и пожара нет.

По данным украинской разведки, сгорело 10 резервуаров с 40 тыс. тонн горючего. Уничтоженные нефтепродукты предназначались для Черноморского флота РФ.

Спутник зафиксировал последствия пожара на нефтебазе в оккупированном Севастополе. ФОТО - изображение 1Спутник зафиксировал последствия пожара на нефтебазе в оккупированном Севастополе. ФОТО - изображение 2

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В статье: война с россией
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