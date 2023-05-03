Ночью РФ атаковала Украину дронами: в Киеве ПВО справилась, но в нескольких городах есть разрушения

В ночь со 2 на 3 мая россияне атаковали украинские города. По Запорожью оккупанты били из С-300, предварительно, к сожалению, есть "прилет". Взрывы слышали также в Днепре, там работала ПВО. Есть повреждения админздания. Произошел пожар, который спасатели уже потушили. Сейчас последствия еще уточняются, соответствующие службы работают. Всего этой ночью защитники сбили на Днепропетровщине 7 вражеских беспилотников.

Киев этой ночью, 3 мая, оккупанты также атаковали дронами-камикадзе типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили все вражеские БПЛА. В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений в столице нет. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Ночью в Николаеве в 03:50 в результате попадания БПЛА типа "Shahed-131/136" возник пожар частного домовладения на территории населенного пункта Куцурубской громады. Возгорание было оперативно ликвидировано подразделением ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пострадавших нет. Второй дрон-камикадзе, направленный по Николаевщине, уничтожен Силами обороны.

На Кировоградщине есть прилеты. Около трех утра сразу 3 шахеда атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждениях уточняется.

Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ночью уничтожили 21 ударный БПЛА "шахед". Всего оккупанты применили до 26 ударных дронов.