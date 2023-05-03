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На земле уничтожали артиллерию и россиян, в небе ‒ их дроны. Генштаб ‒ о потерях оккупантов за 2 мая

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На земле уничтожали артиллерию и россиян, в небе ‒ их дроны. Генштаб ‒ о потерях оккупантов за 2 мая

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 191940 (+520) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3702 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7199 (+6) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 2946 (+16) ед,
  • РСЗО ‒ 544 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 300 (+2) ед,
  • самолетов ‒ 308 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2505 (+28),
  • крылатые ракеты ‒ 947 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5865 (+14) ед,
  • специальная техника ‒ 363 (+3).

Данные уточняются. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 1 средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

Читайте такжеНочью РФ атаковала Украину дронами: в Киеве ПВО справилась, но в нескольких городах есть разрушения

В ночь на 3 мая 2023 года российские оккупанты осуществили атаку Украины дронами-камикадзе иранского производства с северного направления (Брянская область) и с юга ‒ восточное побережье Азовского моря. Всего оккупанты применили до 26 ударных дронов "Shahed-136/131". Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожен 21 ударный БпЛА.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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