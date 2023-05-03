На земле уничтожали артиллерию и россиян, в небе ‒ их дроны. Генштаб ‒ о потерях оккупантов за 2 мая
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Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 191940 (+520) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3702 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7199 (+6) ед,
- артиллерийских систем ‒ 2946 (+16) ед,
- РСЗО ‒ 544 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 300 (+2) ед,
- самолетов ‒ 308 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2505 (+28),
- крылатые ракеты ‒ 947 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5865 (+14) ед,
- специальная техника ‒ 363 (+3).
Данные уточняются. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 1 средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.
В ночь на 3 мая 2023 года российские оккупанты осуществили атаку Украины дронами-камикадзе иранского производства с северного направления (Брянская область) и с юга ‒ восточное побережье Азовского моря. Всего оккупанты применили до 26 ударных дронов "Shahed-136/131". Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожен 21 ударный БпЛА.
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