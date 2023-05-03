В российской Тамани произошел крупный пожар на нефтебазе. На двух аэродромах РФ слышали взрывы

В Тамани Краснодарского края РФ вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен наивысший ранг сложности. Об этом сообщил местный губернатор и пропагандистские СМИ. Традиционно на России заявили, что "никто не пострадал и угрозы населению никакой нет".

Тамань – ближайший крупный порт к Крымскому мосту, через который идет снабжение российской группировки войск в оккупированном Крыму. Предварительно, это одно из мест, где заправлялся Черноморский флот РФ.

В то же время на России заявили об атаке на аэродром в Брянской области. Немного был поврежден военный самолет Ан-124, который, как утверждается, не использовался. По предварительным данным, всего в атаке участвовало 5 БПЛА. 2 из них были уничтожены из стрелкового оружия, еще 2 взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник обнаружен не был.

В селе Гостилицы около Ленинградской области России, где расположен крупнейший на Северо-Западе аэродром, вспыхнули ангары с вертолетами. Оккупанты заверили, что успели эвакуировать технику. РосСМИ сообщили, что в ангарах якобы произошло возгорание покрышек.