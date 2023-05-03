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Заезд автобусов и дальше – ультиматумы. Как РФ осуществляет принудительную паспортизацию на Херсонщине

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Военные преступления должны фиксироваться

Заезд автобусов и дальше – ультиматумы. Как РФ осуществляет принудительную паспортизацию на Херсонщине

Генштаб

Новина українською

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области, как сообщает Генштаб в утренней сводке от 3 мая.

Чтобы ускорить этот процесс захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной депортацией и конфискацией имущества.

Содержание мероприятий заключается в том, что в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей фсб, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом рф указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: или отказ от украинского паспорта в пользу российского, или немедленное выселение с конфискацией имущества.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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