Заезд автобусов и дальше – ультиматумы. Как РФ осуществляет принудительную паспортизацию на Херсонщине

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области, как сообщает Генштаб в утренней сводке от 3 мая.

Чтобы ускорить этот процесс захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной депортацией и конфискацией имущества.

Содержание мероприятий заключается в том, что в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей фсб, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом рф указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: или отказ от украинского паспорта в пользу российского, или немедленное выселение с конфискацией имущества.