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Президент Украины прибыл с визитом в Финляндию

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Очередная важная поездка Зеленского

Президент Украины прибыл с визитом в Финляндию

Ed Ram for The Washington Post

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая 2023 года, совершит официальный визит в Финляндию по приглашению президента Финляндской Республики Саули Нийнисте. Последний раз он и Зеленский встречались в январе 2023 года, когда финн посетил Киев.

UPD. Общественный вещатель Yle анонсировал трансляцию из-под президентского дворца в Хельсинки уже в ближайшее время, что означает, что Зеленский уже прибыл в Финляндию.

Официальные дискуссии будут касаться оборонной борьбы Украины и поддержки Украины со стороны Финляндии, двусторонних отношений между странами, а также глобальной геополитической ситуации. В конце дискуссий президенты проведут совместную пресс-конференцию.

В рабочем обеде в рамках официального визита также примут участие премьер-министр Финляндии Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто. Программой визита также предусмотрена встреча президента Зеленского со спикером парламента Финляндии Петтери Орпо.

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Во второй половине дня Нийнисте проведет саммит между странами Северной Европы и Украиной, в котором также примут участие премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. На саммите будет обсуждаться ситуация относительно войны в Украине, дальнейшая поддержка Украины странами Северной Европы, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО, а также украинская инициатива по справедливому миру. После официальных дискуссий состоится совместная пресс-конференция.

Премьер-министры стран Северной Европы также проведут двусторонние встречи с Зеленским.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
presidentti.fi

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