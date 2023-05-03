В Госдепе США и Пентагоне высказались о предстоящем контрнаступлении ВСУ и его сроках

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вновь заговорил о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Он заявил, что это самый быстрый путь к миру. Блинкен сказал, что Украина планирует начать контрнаступление в ближайшие недели.

"В конечном счете, успех контрнаступления на поле боя – это лучший и, вероятно, самый быстрый способ действительно приступить к переговорам, которые приведут к справедливому и прочному миру". "В Украине Россия уже потерпела неудачу в том смысле, что изначально они пытались добиться того, чтобы стереть Украину с карты, включить ее в состав России, ликвидировать ее в качестве независимого государства. Это не удалось, эта затея не будет успешным".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли считает, что украинские войска уже готовы к наступательным действиям благодаря помощи западных стран.

"ВСУ могут как вести наступление, так и держать оборону. Им предстоит проделать значительную работу по планированию, координации и т.д., если они будут проводить наступательную операцию, но к наступлению и обороне они готовы". "Украинцы попросили нас о помощи в наращивании своих сил для того, чтобы у них была возможность проводить наступательные операции с применением... механизированной бронетехники и пехоты. Мы сделали это, но пока неясно, что из этого получится".

По мнению Милли, одной из стратегических целей Путина во время вторжения в Украину был подрыв власти Владимира Зеленского. По словам генерала, Путин стремился быстро захватить Киев, за четыре-шесть недель продвинуться от российской границы до Днепра, а затем лишить Украину доступа к Азовскому морю.

Однако, подчеркнул глава Объединенного комитета начальников штабов, Россия не достигла своих стратегических целей военным путем, и в конце марта или в начале апреля прошлого года Путин скорректировал свои стратегические цели, решив ограничиться южными областями Украины, укрепить власть на Донбассе и обезопасить Крым. По его словам, обеим сторонам будет непросто достичь своих политических целей военным путем.

"И, откровенно говоря, я не думаю, что такая вероятность в этом году велика. Но я считаю, что россияне понесли огромные потери. Их экономика серьезно пострадала. И я думаю, что рационально мыслящие люди, участвующие в процессе принятия решений в России, придут к выводу – я полагаю, в течение нескольких месяцев или года или двух – но они придут к выводу, что затраты превышают выгоду, и настанет время что-то делать – по крайней мере, в плане переговоров".

В Белом доме прогнозируют, что ожидаемое контрнаступление украинских войск превратится в "кровавую бойню". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собеседников в правительстве.