РФ обстреляла Константиновку и ударила по гипермаркету в Херсоне – есть погибшие и раненые
Область тоже была под ударом
Кириленко Телеграм-канал
Российские войска ночью ударили по Константиновке Донецкой области дронами-камикадзе, а днем обстреляли из артиллерии – в результате вражеских атак ранен один человек. Повреждены два объекта инфраструктуры, пять многоэтажных и семь частных домов. Об этом утром 3 мая сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
В то же время на Волновахском направлении под огонь РСЗО "Град" попала Новоукраинка – там поврежден 1 дом. На Донецком направлении враг дважды обстрелял Кураховскую громаду – 1 человек ранен в Анновке. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады. На Горловском направлении поврежден инфраструктурный объект в Северном Торецкой громады. В течение суток обстреляли также села Соледарской громады. Всего за сутки в результате российских обстрелов были ранены трое жителей Донецкой области.
В свою очередь в Херсонской ОВА сообщили, что армия РФ утром в среду ударила по Токаревке Дарьевской громады на Херсонщине. По предварительной информации, один человек погиб. Во дворе собственного дома травмы несовместимые с жизнью получил 47-летний мужчина. На месте работают экстренные службы.
Сегодня около 11 утра враг нанес удар по единственному работающему гипермаркету Херсона. Трое погибших, пятеро раненых по состоянию на сейчас. Это работники и посетители заведения. Все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям.
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