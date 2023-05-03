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Усик стал амбассадором сборной Украины по футболу

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Будет помогать в реализации социальных проектов

Усик стал амбассадором сборной Украины по футболу

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик стал амбассадором сборной Украины по футболу. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Александр Усик - амбассадор национальной сборной Украины! Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO будет помогать сборной в реализации социальных проектов. В частности, в организации выездов на матчи сборной воинов, получивших ранения на фронте. Ближайший такой выезд наших Героев запланирован на поединок отбора к Евро-2024 Украина-Мальта, который состоится в словацкой Трнаве 19 июня. И Александр уже имеет соответствующий опыт. При его активном участии нам удалось подарить воинам просмотр матча главной команды в Кракове, где 27 сентября прошлого года сборная в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА 2022/23 встречалась с командой Шотландии.

Кроме того, совместно с УАФ и национальной сборной Александр Усик будет помогать в реализации других социальных мероприятий, направленных на реабилитацию военных. Это, в частности, организация футбольных турниров с участием участников войны за Независимость Украины, помощь медицинским учреждениям, где проходят лечение раненые воины, а также благотворительные акции в поддержку семей погибших военных и другие важные направления.

Благодарю Александра за его патриотизм и готовность поддерживать и помогать военным, которых он часто посещает на передовой! Для национальной сборной и нашего футбольного сообщества в целом участие в подобных социальных проектах, направленных на помощь в реабилитации защитников-Героев, является чрезвычайно почетной миссией! Важна такая поддержка и возможность отвлечься от войны для самих воинов, которые рисковали жизнью ради защиты Независимости Украины.

Уверен, что такое сотрудничество будет вдохновлять и футболистов сборной, где у казака Усика есть немало друзей. Александр, добро пожаловать в команду!", - написал Павелко в своем Facebook.

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Фото: facebook.com/andriy.pavelko
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В статье: Украина Национальная сборная Украины Андрей Павелко Александр Усик
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