В Херсоне на несколько дней вводят комендантский час – ОВА
На три, если быть точным
Фото из свободных источников
Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале о том, что с 20:00 5-го мая в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6:00 8-го мая. В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд.
Прокудин просит жителей заблаговременно решить свои дела и сделать необходимые запасы продуктов и лекарств. В то же время он отметил, что люди смогут при необходимости сходить в магазин недалеко от места жительства, но нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
Такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергать граждан опасности, отметили в Херсонской ОГА. Правоохранительные органы и врачи будут работать в штатном режиме.
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