В Херсоне на несколько дней вводят комендантский час – ОВА

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале о том, что с 20:00 5-го мая в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6:00 8-го мая. В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд.

Прокудин просит жителей заблаговременно решить свои дела и сделать необходимые запасы продуктов и лекарств. В то же время он отметил, что люди смогут при необходимости сходить в магазин недалеко от места жительства, но нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергать граждан опасности, отметили в Херсонской ОГА. Правоохранительные органы и врачи будут работать в штатном режиме.