В Воздушных силах рассказали, сколько целей за более чем полгода ликвидировала ПВО IRIS-T

Дивизион немецких зенитно-ракетных комплексов IRIS-T уничтожил более 60 воздушных целей с октября прошлого года. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram-канале.

"ЗРК IRIS-T немецкого производства с октября 2022 года защищает украинское небо от российского терроризма. С этого времени дивизион ЗРК IRIS-T уже уничтожил более 60 вражеских воздушных целей. Спасибо немецким партнерам! Вместе – к победе!"

Он добавил, что в конце апреля уже второй дивизион IRIS-T заступил на боевое дежурство в Украине.

"В день первого применения комплекса все были поражены, потому что все цели были сбиты", – сказал заместитель командира зенитно-ракетного подразделения под псевдонимом "Ювелир".