В Воздушных силах рассказали, сколько целей за более чем полгода ликвидировала ПВО IRIS-T
Более полусотни
DPA
Дивизион немецких зенитно-ракетных комплексов IRIS-T уничтожил более 60 воздушных целей с октября прошлого года. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram-канале.
"ЗРК IRIS-T немецкого производства с октября 2022 года защищает украинское небо от российского терроризма. С этого времени дивизион ЗРК IRIS-T уже уничтожил более 60 вражеских воздушных целей. Спасибо немецким партнерам! Вместе – к победе!"
Он добавил, что в конце апреля уже второй дивизион IRIS-T заступил на боевое дежурство в Украине.
"В день первого применения комплекса все были поражены, потому что все цели были сбиты", – сказал заместитель командира зенитно-ракетного подразделения под псевдонимом "Ювелир".
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