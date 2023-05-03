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Российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Херсона – есть погибшие и раненые

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Воюем со страной-террористом

Российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Херсона – есть погибшие и раненые

Russia is a terrorist state

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Днем 3 мая стало известно о новых обстрелах россиян. Враг ударил по железнодорожному вокзалу Херсона. Предварительно, один человек погиб, еще трое гражданских – ранены. Также повреждена карета "скорой" – медики не пострадали. На месте работают спасательные службы.

В пресс-службе Укрзалізниці уточнили, что есть попадание в пассажирский вагон на станции Херсон, ранен проводник, ему оказывается помощь. На момент обстрела посадка начата не была, пассажиры находились в безопасном укрытии. Сейчас поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут. Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены по станции Николаев.

Отметим, что сегодня около 11 утра враг нанес удар по единственному работающему гипермаркету Херсона – трое погибших, пятеро раненых.

До этого армия РФ ударила по Токаревке Дарьевской громады на Херсонщине. Один человек погиб. Во дворе собственного дома травмы несовместимые с жизнью получил 47-летний мужчина.

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/olexandrprokudin

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