"Покушение на президента РФ". У Путина обвинили Украину в ударе по Кремлю с помощью БПЛА
В Москве с сегодняшнего дня запрещен запуск беспилотников
Getty Images / Global Images Ukraine
Пропагандистские российские СМИ заявляют, что сегодня ночью Украиной была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции путина.
Как заявляют росСМИ, цитируя пресс-службу диктатора, два беспилотных летательных аппарата были нацелены на кремль:
"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет".
РИА новости и другие российские СМИ поспешили добавить, что "президент рф не пострадал в результате украинской атаки". В кремле заявили, что "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".
Кремль назвал атаку спланированной террористической акцией, покушением на президента рф.
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