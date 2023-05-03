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"Покушение на президента РФ". У Путина обвинили Украину в ударе по Кремлю с помощью БПЛА

Общие новости
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В Москве с сегодняшнего дня запрещен запуск беспилотников

"Покушение на президента РФ". У Путина обвинили Украину в ударе по Кремлю с помощью БПЛА

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пропагандистские российские СМИ заявляют, что сегодня ночью Украиной была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции путина.

Как заявляют росСМИ, цитируя пресс-службу диктатора, два беспилотных летательных аппарата были нацелены на кремль:

"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет".

РИА новости и другие российские СМИ поспешили добавить, что "президент рф не пострадал в результате украинской атаки". В кремле заявили, что "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".

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Кремль назвал атаку спланированной террористической акцией, покушением на президента рф.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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