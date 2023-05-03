16 человек погибли, 22 ранены в результате массированной атаки оккупантов по Херсонщине 3 мая

3 мая в результате обстрела Херсона погибли 12 человек. Около 22 – получили травмы. Еще четверо гражданских погибли из-за обстрелов Херсонской области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, с утра 3 мая российские войска начали массивно обстреливать город Херсон и населенные пункты области.

Читайте также В Херсоне на несколько дней вводят комендантский час – ОВА

По состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек. Около 22 – получили травмы разной степени тяжести.

Также днем между селами Степановка и Музыковка под вражеским обстрелом оказалась бригада энергетиков. Они чинили электросети после очередных атак армии РФ, чтобы обеспечить людей светом. От полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли.

Утром от обстрела Дарьевской громады области погиб мужчина.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что обстрелы продолжаются.