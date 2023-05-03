Зеленский: Мы не атакуем ни Путина, ни Москву
Президент Украины впервые отреагировал на якобы "атаку" на Кремль
Фото: Anton Kulakowskiy
Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и российского диктатора Владимира Путина. Государство использует оружие для защиты своей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции.
Зеленского попросили прокомментировать обвинения Украины в якобы атаке на Кремль.
"Я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем ни Путина, ни Москву", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина защищает свою территорию, свои села и города. При этом нашему государству не хватает оружия даже для этих нужд.
"Нам оружия не хватает даже для этого. Поэтому мы не используем его где-нибудь. У нас дефицит, мы не можем использовать что-либо, где бы то ни было. Поэтому мы не атаковали Путина, оставим это трибуналу", - добавил президент.
Зеленского также спросили, почему Россия может обвинять Украину в якобы попытке покушения на Путина.
"Все очень просто. У России нет побед. Он (Путин - ред.) не может больше мотивировать свое государство, у него нет побед на поле боя. Вторая армия мира проиграла, они не могут оккупировать нас. Теперь ему нужно хоть как-то мотивировать этих людей, чтобы они шли вперед, кроме "вагнеровцев", которых расстреливают, если они не идут вперед и возвращаются назад", - сказал он.
Так, Зеленский отметил, что Путин больше не способен "продавать" победы своему обществу информационно, ведь у него больше нет побед.
"Они проиграли эту войну, проиграли исторически. Теперь ему надо делать что-то резкое. То покушения, то дроны, то какие-то гуси, которые их бомбили. Они будут придумывать те или иные шаги. А все решается проще - не надо никого запугивать, выйдите с нашей территории, которую признают все", - добавил украинский лидер.
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