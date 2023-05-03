Медведев после якобы удара по Кремлю призвал к "физическому уничтожению Зеленского"

Удар по Кремлю заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "терактом" и призвал к "физическому уничтожению клики Зеленского".

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"После теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", - написал Медведев.

Он добавил, что "Зеленский не нужен даже для подписания акта о безусловной капитуляции" и напомнил, что Гитлер тоже не подписывал капитуляцию.

Напомним, ранее в сети появились видео, на которых вблизи Кремля в Москве виден столб дыма, также сообщалось о взрывах.

В пресс-службе Путина заявили, что ночью Украина якобы пыталась "нанести удар беспилотниками" по Кремлю.