Медведев после якобы удара по Кремлю призвал к "физическому уничтожению Зеленского"
Председатель Совбеза РФ добрался до бутылки и интернета
фото из свободных источников
Удар по Кремлю заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "терактом" и призвал к "физическому уничтожению клики Зеленского".
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"После теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", - написал Медведев.
Он добавил, что "Зеленский не нужен даже для подписания акта о безусловной капитуляции" и напомнил, что Гитлер тоже не подписывал капитуляцию.
Напомним, ранее в сети появились видео, на которых вблизи Кремля в Москве виден столб дыма, также сообщалось о взрывах.
В пресс-службе Путина заявили, что ночью Украина якобы пыталась "нанести удар беспилотниками" по Кремлю.
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