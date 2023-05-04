ВСУ за среду отразили 40 атак россиян, в частности, в направлении нп Нью-Йорк

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 4 мая, сообщает, что украинские воины за минувшие сутки отразили 40 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Бахмутском направлении, кроме боев в самом городе, россияне также вели безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Нью-Йорк. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. На Марьинском – отражены многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонительные действия.

Также известно, что в течение среды армия РФ нанесла 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершила 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиация Сил обороны Украины в свою очередь за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.