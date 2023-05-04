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Россияне снова атаковали ночью шахедами. Есть прилеты в Одессе

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Силы ПВО сбили 75% целей

Россияне снова атаковали ночью шахедами. Есть прилеты в Одессе

Новина українською

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что в ночь на четверг, 4 мая, россияне снова атаковали "шахедами" с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.

Оккупанты применили до 24 ударных дронов «Shahed-136/131». На этот раз силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 ударных БПЛА.

В то же время, Одесская районная военная администрация сообщает, что по Одессе и району города было направлено 15 шахедов, 12 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

Сообщается, что было попадание по объекту, расположенному на территории Одессы: 3 дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений. Пожар, возникший после попадания в объект, одесские спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, люди не пострадали.

Киевская городская военная администрация сообщает, что в воздушном пространстве столицы силами ПВО все вражеские БПЛА были уничтожены. В Шевченковском районе города в жилой застройке обнаружены обломки БпЛА. Без пострадавших среди населения и существенных повреждений прилегающей территории.

Заметим, что это была третья масштабная атака шахедами по Украине за последние четыре дня.

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В статье: война с россией
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