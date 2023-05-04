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Куча различной техники оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 3 мая

Общие новости
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+650

Куча различной техники оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 3 мая

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 192590 (+650) человек ликвидировано,
  • танков – 3707 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 7216 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 2962 (+16) ед,
  • РСЗО – 547 (+3) ед,
  • средства ПВО – 304 (+4) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2523 (+18),
  • крылатые ракеты – 947 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5886 (+21) ед,
  • специальная техника – 370 (+7).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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