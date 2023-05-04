Куча различной техники оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 3 мая
+650
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 192590 (+650) человек ликвидировано,
- танков – 3707 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 7216 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 2962 (+16) ед,
- РСЗО – 547 (+3) ед,
- средства ПВО – 304 (+4) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2523 (+18),
- крылатые ракеты – 947 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5886 (+21) ед,
- специальная техника – 370 (+7).
Данные уточняются.
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