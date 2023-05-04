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Норвегия предоставит Украине помощь на сумму почти в 400 млн евро

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Норвегия предоставит Украине помощь на сумму почти в 400 млн евро

uifsa.ua

Новина українською

Норвегия выделила 4,5 млрд норвежских крон (378 млн евро) помощи для Украины. Средства будут направлены на гуманитарную помощь украинцам, ремонт и обслуживание общественной инфраструктуры. Об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стере проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о новом пакете помощи во время встречи в Хельсинки:

"Мы находимся в тесном диалоге с властями Украины, чтобы помощь дошла до тех, кто больше всего в ней нуждается. Агрессивная война России ежедневно приносит невероятные страдания и широкомасштабные разрушения. Наша поддержка поможет облегчить положение украинского народа, который так много пережил".

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В статье: война с россией
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Источник:
regjeringen.no

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