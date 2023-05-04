Возросло количество погибших в результате обстрела россиянами Херсонщины 3 мая

За минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов по Херсонщине, выпустив 539 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Сам город Херсон враг обстрелял 16 раз.

82 снаряда попали в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух заведений торговли, завода и автохозяйства; территорию железнодорожного переезда. Из-за российской агрессии 23 человека погибли, 46 (из них два ребенка) – получили ранения.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщает, что с деоккупированной территории области эвакуированы 84 человека.

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Херсонская ОВА объявила 4, 5 и 6 мая днями траура. Прокудин также призвал граждан сегодня, 4 мая, в 12:00 почтить память погибших во время рашистского обстрела.