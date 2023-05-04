  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Возросло количество погибших в результате обстрела россиянами Херсонщины 3 мая
В тренде

Возросло количество погибших в результате обстрела россиянами Херсонщины 3 мая

Общие новости
(1 голосов)

В реанимации скончались двое раненых

Возросло количество погибших в результате обстрела россиянами Херсонщины 3 мая

Тимошенко Телеграм-канал

Новина українською

За минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов по Херсонщине, выпустив 539 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Сам город Херсон враг обстрелял 16 раз.

82 снаряда попали в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух заведений торговли, завода и автохозяйства; территорию железнодорожного переезда. Из-за российской агрессии 23 человека погибли, 46 (из них два ребенка) – получили ранения.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщает, что с деоккупированной территории области эвакуированы 84 человека.

Читайте такжеРоссийские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Херсона – есть погибшие и раненые

Херсонская ОВА объявила 4, 5 и 6 мая днями траура. Прокудин также призвал граждан сегодня, 4 мая, в 12:00 почтить память погибших во время рашистского обстрела.

По теме
yellow-arrow
Пушечный выстрел из левой ноги. Сегодня отмечает юбилей Руслан Малиновский
yellow-arrow
Ночью БПЛА атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы. Один из них был связан с Медведчуком
yellow-arrow
Зеленский прибыл в Нидерланды – он выступит в Гааге. Лидер одной из партий страны не придет на встречу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Александр Прокудин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/olexandrprokudin

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде