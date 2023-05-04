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Зеленский прибыл в Нидерланды – он выступит в Гааге. Лидер одной из партий страны не придет на встречу

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Зеленский прибыл в Нидерланды – он выступит в Гааге. Лидер одной из партий страны не придет на встречу

Getty Images_

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 3 мая, прибыл в Нидерланды. В четверг он встретится с премьером страны Марком Рютте и посетит Международный уголовный суд в Гааге, который в марте 2023-го выдал ордер на арест владимира путина. Главным тезисом речи Зеленского станут слова "Нет мира без справедливости для Украины".

Лидер нидерландской партии BoerBurgerBeweging (BBB) Каролин ван дер Плас не будет присутствовать на выступлении Зеленского в парламенте из-за "неудачной даты" визита. 4 мая в Нидерландах чтят память гражданских лиц и солдат, погибших в стране и в других местах мира во время Второй мировой войны и других военных операций.

"4 мая... Один день в году мы чтим погибших на войне. Один день. Вот что должно быть в центре внимания на 4 мая! А не Зеленский. То, что этот визит должен состояться именно СЕЙЧАС, я считаю очень неуместным. Поэтому в начале недели я сообщила президенту Палаты, что не буду присутствовать на встрече с Зеленским".

Этот визит в Нидерланды для Зеленского – первый. С начала полномасштабного российского вторжения президент Украины совершил несколько зарубежных поездок, посетив Великую Британию, Францию, Бельгию, США. Вчера он был в Хельсинки (Финляндия).

Отметим, что на 13 мая у Зеленского запланирован официальный государственный визит в Германию, сообщили в полиции Берлина.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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