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Британская разведка: В РФ могут изменить логистику хранения топлива из-за атак на нефтебазы

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Вероятно, будет переориентация на инфраструктуру в регионах, которым меньше угрожают атаки

Британская разведка: В РФ могут изменить логистику хранения топлива из-за атак на нефтебазы

Фото из свободных источников

Новина українською

3 мая 2023 года вспыхнул пожар на российском топливном складе на материковой части Керченского пролива, неподалеку от Крымского моста. Причиной пожара стал вероятный удар беспилотника, отмечает британская разведка.

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Это продолжает тенденцию разрушения российских топливных складов с начала года, причем особенно уязвимыми для атак остаются склады топлива на оккупированной территории Украины и в приграничных районах. Нарушение работы сети хранения и распределения топлива может заставить РФ внести коррективы в операции по заправке военной техники, чтобы уменьшить вероятность атак.

Российские коррективы могут включать развертывание дополнительных мер защиты на объектах хранения топлива, как это было в Туапсе, или переориентацию на инфраструктуру в регионах, которым меньше угрожают атаки.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
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