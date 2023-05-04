Британская разведка: В РФ могут изменить логистику хранения топлива из-за атак на нефтебазы
Вероятно, будет переориентация на инфраструктуру в регионах, которым меньше угрожают атаки
Фото из свободных источников
3 мая 2023 года вспыхнул пожар на российском топливном складе на материковой части Керченского пролива, неподалеку от Крымского моста. Причиной пожара стал вероятный удар беспилотника, отмечает британская разведка.
Это продолжает тенденцию разрушения российских топливных складов с начала года, причем особенно уязвимыми для атак остаются склады топлива на оккупированной территории Украины и в приграничных районах. Нарушение работы сети хранения и распределения топлива может заставить РФ внести коррективы в операции по заправке военной техники, чтобы уменьшить вероятность атак.
Российские коррективы могут включать развертывание дополнительных мер защиты на объектах хранения топлива, как это было в Туапсе, или переориентацию на инфраструктуру в регионах, которым меньше угрожают атаки.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 May 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 4, 2023
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