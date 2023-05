Экс-горняк, экс-горожанин. Снгодня отмечает День рождения бразилец Фернандиньо

Фернандо Луис Роза, более известный как Фернандиньо – бразильский футболист, экс-хавбек донецкого "Шахтера" и бывший полузащитник английского клуба "Манчестер Сити", ранее выступал за сборную Бразилии. Сегодня, 4 мая, Фернандиньо отмечает свой День рождения – ему исполняется 38 лет.

В составе донецкого клуба хавбек 6 раз становился чемпионом Украины, 4 раза поднимал над головой Кубок страны и столько же Суперкубок. В 2009 году Фернандиньо выиграл с "Шахтером" Кубок УЕФА.

6 июня 2013 года "горняки" получили 40 миллионов евро за игрока, после чего бразилец переехал в Манчестер. В футболке "Сити" Фернандиньо взял все трофеи на локальной арене (и не один раз) и доходил до финала ЛЧ. В составе сборной Бразилии стал обладателем Кубка Америки-2019. На данный момент выступает за родной "Атлетико Паранаэнсе".

181 seconds of Fernandinho being an absolute beast of a footballer for Manchester City.



Happy 38th birthday to the Brazilian. ???????????? pic.twitter.com/kpggOSqj52