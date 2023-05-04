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Экс-горняк, экс-горожанин. Снгодня отмечает День рождения бразилец Фернандиньо

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38 лет

Экс-горняк, экс-горожанин. Снгодня отмечает День рождения бразилец Фернандиньо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Фернандо Луис Роза, более известный как Фернандиньо – бразильский футболист, экс-хавбек донецкого "Шахтера" и бывший полузащитник английского клуба "Манчестер Сити", ранее выступал за сборную Бразилии. Сегодня, 4 мая, Фернандиньо отмечает свой День рождения – ему исполняется 38 лет.

В составе донецкого клуба хавбек 6 раз становился чемпионом Украины, 4 раза поднимал над головой Кубок страны и столько же Суперкубок. В 2009 году Фернандиньо выиграл с "Шахтером" Кубок УЕФА.

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6 июня 2013 года "горняки" получили 40 миллионов евро за игрока, после чего бразилец переехал в Манчестер. В футболке "Сити" Фернандиньо взял все трофеи на локальной арене (и не один раз) и доходил до финала ЛЧ. В составе сборной Бразилии стал обладателем Кубка Америки-2019. На данный момент выступает за родной "Атлетико Паранаэнсе".

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