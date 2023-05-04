В ГУР объяснили, какую цель преследуют россияне, создавая фейки о задержании украинских шпионов в Крыму

Заявления российской фсб о якобы задержании агентов спецслужб Украины на территории оккупированного Крыма – это очередная вражеская дезинформация. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил Громадському.

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По словам Юсова, свежие кремлевские фейки свидетельствуют об очевидном факте – российский режим боится Украины, наших спецслужб, в частности ГУР МО Украины: