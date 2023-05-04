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По столице и Киевской области в частности. В США предупредили об угрозе ракетных обстрелов Украины

Общие новости
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Информация от посольства, адресованная гражданам страны в первую очередь

По столице и Киевской области в частности. В США предупредили об угрозе ракетных обстрелов Украины

Zelenskiy Official

Новина українською

Посольство США в Украине опубликовало предупреждение об угрозе ракетных обстрелов.

На фоне недавнего увеличения количества ударов по всей Украине и подстрекательской риторики со стороны Москвы, Государственный департамент США решил предупредить граждан США о повышенной угрозе ракетных атак, в том числе по Киеву и Киевской области.

Посольство США призвало американских граждан следить за сигналами воздушной тревоги, должным образом укрываться, следовать указаниям местных властей, а также ознакомиться с дополнительной информацией по безопасности.

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В статье: война с россией
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Источник:
ua.usembassy.gov

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