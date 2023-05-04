По столице и Киевской области в частности. В США предупредили об угрозе ракетных обстрелов Украины
Информация от посольства, адресованная гражданам страны в первую очередь
Zelenskiy Official
Посольство США в Украине опубликовало предупреждение об угрозе ракетных обстрелов.
На фоне недавнего увеличения количества ударов по всей Украине и подстрекательской риторики со стороны Москвы, Государственный департамент США решил предупредить граждан США о повышенной угрозе ракетных атак, в том числе по Киеву и Киевской области.
Посольство США призвало американских граждан следить за сигналами воздушной тревоги, должным образом укрываться, следовать указаниям местных властей, а также ознакомиться с дополнительной информацией по безопасности.
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Источник:ua.usembassy.gov
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