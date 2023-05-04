По столице и Киевской области в частности. В США предупредили об угрозе ракетных обстрелов Украины

Посольство США в Украине опубликовало предупреждение об угрозе ракетных обстрелов.

На фоне недавнего увеличения количества ударов по всей Украине и подстрекательской риторики со стороны Москвы, Государственный департамент США решил предупредить граждан США о повышенной угрозе ракетных атак, в том числе по Киеву и Киевской области.

Посольство США призвало американских граждан следить за сигналами воздушной тревоги, должным образом укрываться, следовать указаниям местных властей, а также ознакомиться с дополнительной информацией по безопасности.