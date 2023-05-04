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"Все мы хотели бы видеть здесь другого Владимира". Зеленский выступил в Гааге

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"Все мы хотели бы видеть здесь другого Владимира". Зеленский выступил в Гааге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Международном уголовном суде в Гааге заявил, что "все хотят видеть здесь другого Владимира". Зеленский выразил надежду, что путин будет привлечен к ответственности.

"Мы все хотим видеть другого Владимира здесь, в Гааге. Мы хотим его видеть в Гааге – того, кто заслуживает быть осужденным за преступные действия. И это должно быть осуществлено здесь, в столице международного права".

"6 139 – это число военных преступлений россиян только за прошлый месяц. За один вчерашний день в Херсонской области убито 23 человека. За 9 лет войны рф совершила сотни тысяч военных преступлений. За агрессию должна быть ответственность, и этого можно добиться только с помощью международного трибунала".

"Мы должны перенести опыт Нюрнбергского процесса в сегодняшние реалии. Мы выступаем за создание такого трибунала. Агрессор должен чувствовать всю полноту справедливости, это наша историческая ответственность, поэтому я призываю мир не бояться. Мир должен почувствовать себя в безопасности".

В марте МУС выдал ордер на арест президента РФ, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну, являющуюся членом Международного уголовного суда.

Зеленский напомнил о военных преступлениях россии, в том числе о сбитом над Донбассом пассажирском рейсе MH17, ответственность рф за гибель которого суд Нидерландов уже констатировал. Зеленский почтил жертв этой трагедии минутой молчания.

Президент подчеркнул, что для проведения судебного процесса по преступлению агрессии россии против Украины необходимо создание именно полноценного международного трибунала, а не трибунала в "гибридном" варианте (международном, но на основе юрисдикции Украины), который не сможет обеспечить полноценного международного осуждения виновников агрессии.

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский Гаага
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