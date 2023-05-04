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Журналисты BBC показали, как и зачем военные ВСУ используют в окопе старый заводной телефон

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Самое безопасное средство связи

Журналисты BBC показали, как и зачем военные ВСУ используют в окопе старый заводной телефон

BBC

Новина українською

Бойцы 28-й украинской бригады вместо смартфонов, спутников и планшетов используют старый заводной телефон времен Первой мировой войны как более безопасное средство связи. Об этом сообщает издание BBC.

Украинский офицер по имени Влад пользуется таким раритетом на востоке Украины. Для исходящих звонков военные должны крутить ручку – это похоже на сцену из черно-белого фильма.

Влад говорит, что российские системы радиоэлектронной борьбы могут обнаруживать и перехватывать мобильные телефоны и радиостанции, но, показывая на свой старинный полевой телефон, офицер говорит: "Эта технология очень старая и она работает очень хорошо, подслушать невозможно".

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В статье: война с россией
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Источник:
BBC

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