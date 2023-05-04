Зеленский: Мы не думаем, что у нас может не быть успеха в контрнаступлении
Президент рассказал о грядущем наступлении ВСУ
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Украина активно готовится к контрнаступлению и не имеет вариантов провала. При этом говорить об "успехе" неправильно, если теряешь людей.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Бельгии, сообщает Украинская правда.
Он заверил, что все украинское общество думает о контрнаступлении и о том, как можно усилить армию.
"Мы думаем, как подготовиться к контрнаступлению, и не думаем, что у нас может не быть успеха. Это не наш способ. У нас есть единственная цель и мы это понимаем.
Я не могу сказать, что гарантированный стопроцентный успех, потому что никто этого не знает. Я думаю, что неправильно говорить об успехе, если теряешь людей...
В любом случае, мы пойдем вперед и ожидаем кое-что от наших партнеров", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что, освобождая территории, Украина теряет людей и эти потери очень болезненны для страны.
Он добавил, что ему очень непросто покидать страну во время войны и совершать визиты к международным партнерам Украины.
Зеленский заявил, что не хочет демотивировать этим общество и солдат Украины: "Я уезжаю из страны на очень короткие сроки, потому что это нужно, а не потому что я просто хочу".
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