Зеленский: Мы не думаем, что у нас может не быть успеха в контрнаступлении

Украина активно готовится к контрнаступлению и не имеет вариантов провала. При этом говорить об "успехе" неправильно, если теряешь людей.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Бельгии, сообщает Украинская правда.

Он заверил, что все украинское общество думает о контрнаступлении и о том, как можно усилить армию.

"Мы думаем, как подготовиться к контрнаступлению, и не думаем, что у нас может не быть успеха. Это не наш способ. У нас есть единственная цель и мы это понимаем. Я не могу сказать, что гарантированный стопроцентный успех, потому что никто этого не знает. Я думаю, что неправильно говорить об успехе, если теряешь людей... В любом случае, мы пойдем вперед и ожидаем кое-что от наших партнеров", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что, освобождая территории, Украина теряет людей и эти потери очень болезненны для страны.

Он добавил, что ему очень непросто покидать страну во время войны и совершать визиты к международным партнерам Украины.

Зеленский заявил, что не хочет демотивировать этим общество и солдат Украины: "Я уезжаю из страны на очень короткие сроки, потому что это нужно, а не потому что я просто хочу".