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На российском Ставрополье горит склад ГСМ - ВИДЕО

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Все чаще в России горят емкости с ГСМ

На российском Ставрополье горит склад ГСМ - ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

В Ставропольском крае России загорелся склад горюче-смазочных материалов.

Dидеозапись с места пожара опубликована в соцсети. Местные паблики сообщают, что загорелись бочки с мазутом. До этого был слышен взрыв.

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Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

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В статье: война с россией
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