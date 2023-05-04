На российском Ставрополье горит склад ГСМ - ВИДЕО
Все чаще в России горят емкости с ГСМ
фото из соцсетей
В Ставропольском крае России загорелся склад горюче-смазочных материалов.
Dидеозапись с места пожара опубликована в соцсети. Местные паблики сообщают, что загорелись бочки с мазутом. До этого был слышен взрыв.
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Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.
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