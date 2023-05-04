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13-летняя украинка отказалась выступать на песенном фестивале Санремо из-за участия россиян: я не буду петь на одной сцене с террористами

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О том, что в международном конкурсе будет участвовать участник из России, организаторы не уведомили заранее

13-летняя украинка отказалась выступать на песенном фестивале Санремо из-за участия россиян: я не буду петь на одной сцене с террористами

Фото: пресс-служба певицы

Новина українською

Украинка София Самолюк из Киева отказалась участвовать в международном конкурсе Sanremo Junior 2023 в Италии. Причиной отказа стала исполнитель из России. 13-летняя девочка сказала, что не будет петь на одной сцене с российскими террористами.

Песенный конкурс Sanremo Junior проводится под эгидой международной организации ЮНИСЕФ - детского фонда ООН, который направлен на защиту прав и интересов детей.

О том, что в международном конкурсе будет участвовать участник из России, организаторы не уведомили заранее. Об этом стало известно буквально за несколько часов до начала конкурса.

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От России приехал Кирилл Ежов. Его снимок появился на афише среди фотографий остальных участников только 3 мая.

Когда украинку объявили ведущие, она сообщила, что не станет выступать на сцене с российскими террористами.

Вместо вокального номера девочка выступила с обращением и указала на недопустимость допуска на международную арену представителей России.

"Я не буду петь на одной сцене с российскими террористами, которые убивают украинских детей. Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террористки не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину", - заявила София.

Киевлянка София Самолюк в 2021 году стала победительницей фестиваля Черноморские игры в Скадовске Херсонской области. Она одержала победу в категории "Вокалисты 11-13 лет".

В 2022 году певица получила гран-при детского фестиваля United Kids в Болгарии.

Именно с этой песней София хотела вступить на сцене Sanremo Junior:

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В статье: война с россией
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Источник:
РБК-Украина

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Комментарии (3)
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Будєм разбіратся (Київ)
04.05.2023 в 22:55
Дуже дуже зворушливо. Для дитини мабуть цей виступ був мрією, але вона вже достатньо доросла щоб приймати важкі моральні рішення.
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avatar
Bush_Dima (Чернігів)
04.05.2023 в 22:35
Дорослим треба повчитись
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Будєм разбіратся (Київ)
04.05.2023 в 22:53
Така свідомість у дівчинки якраз завдяки адекватним батькам
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