Нардеп ВР Мариковский на саммите в Турции "вломил" россиянину, который хотел забрать украинский флаг

Народные депутаты Верховной Рады на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре попытались сорвать выступление делегации страны-агрессора. Но на этом все не закончилось.

В частности, это произошло во время выступления депутата Госдумы от "Единой России" Ольги Тимофеевой, повесившей на пиджак "георгиевскую ленту" — один из символов российской агрессии.

Впоследствии в кулуарах мероприятия возникла драка с участием украинского депутата Александра Мариковского из-за украинского флага, которое ему пришлось "отвоевывать" у представителя страны-агрессора.

Россиянин внезапно выхватил флаг у депутата украинского парламента, но уже через несколько мгновений потасовки держался за поврежденный нос.