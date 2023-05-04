Нардеп ВР Мариковский на саммите в Турции "вломил" россиянину, который хотел забрать украинский флаг
В Турции проходил саммит Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества
фото из свободных источников
Народные депутаты Верховной Рады на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре попытались сорвать выступление делегации страны-агрессора. Но на этом все не закончилось.
В частности, это произошло во время выступления депутата Госдумы от "Единой России" Ольги Тимофеевой, повесившей на пиджак "георгиевскую ленту" — один из символов российской агрессии.
Впоследствии в кулуарах мероприятия возникла драка с участием украинского депутата Александра Мариковского из-за украинского флага, которое ему пришлось "отвоевывать" у представителя страны-агрессора.
Россиянин внезапно выхватил флаг у депутата украинского парламента, но уже через несколько мгновений потасовки держался за поврежденный нос.
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