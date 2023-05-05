Силы ПВО над Киевом сбили Байрактар, над которым было потеряно управление
Идет разбор полетов
ukroboronprom.com.ua
В четверг, 4 мая, в Киевской области вышел из строя беспилотник Bayraktar. Военные были вынуждены сбить его в небе над столицей.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
"4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БПЛА Bayraktar TB2", - говорится в сообщении.
Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп.
"Цель - уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются", - добавили в Воздушных силах.
Отмечается, что в результате боевой работы и падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет.
Напомним, украинские защитники
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