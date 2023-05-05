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Силы ПВО над Киевом сбили Байрактар, над которым было потеряно управление

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Силы ПВО над Киевом сбили Байрактар, над которым было потеряно управление

ukroboronprom.com.ua

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В четверг, 4 мая, в Киевской области вышел из строя беспилотник Bayraktar. Военные были вынуждены сбить его в небе над столицей.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БПЛА Bayraktar TB2", - говорится в сообщении.

Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп.

"Цель - уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются", - добавили в Воздушных силах.

Отмечается, что в результате боевой работы и падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет.

Напомним, украинские защитники сбили беспилотник над Киевом во время последней воздушной тревоги сегодня, 4 мая, вечером.

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В статье: война с россией
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